مصر تقترب من مستويات التدفقات السياحية في 2010

المصدر: القاهرة - د ب أ

قالت وزيرة السياحة المصرية إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع 40% في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليواصل بذلك قطاع السياحة التعافي من الركود الذي لحق به مع بدء ما يطلق عليه «الربيع العربي» واستمر مع استمرار الاضطرابات.

وقالت الوزيرة رانيا المشاط في حديث أجرته معها «بلومبرغ»: «نتوقع بنهاية عام 2018 أننا، لن نصل إلى المستويات التي رأيناها في 2010، ولكننا سنقترب منها».

وأوضحت: «الانتعاشة قوية للغاية ونحن نسعى إلى وضع السياحة على أساس تنافسي مقارنة بمنافسينا».

وكشفت عن أن الحكومة تخطط لإعلان صندوق استثمار خاص جديد للنهوض بالفنادق وكذلك الفرص الاستثمارية الجديدة على جزر البحر الأحمر.

وأكدت على أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، حيث يمثل هذا القطاع 20% من الناتج الإجمالي.