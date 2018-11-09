أكبر مشاركة لطيران الإمارات في معرض البحرين للطيران

المصدر: دبي - البيان

تستعد طيران الإمارات لأكبر مشاركة لها في معرض البحرين الدولي للطيران 2018، الذي يقام من 14 إلى 16 الجاري، وهذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها الناقلة طائرة الإيرباص العملاقة A380 تحمل ملصق عام زايد، وذلك في لفتة تكريم لذكرى الأب المؤسس لدولة الإمارات.

وسوف يتاح أمام الزوار من العاملين في صناعة الطيران والجمهور الفرصة لاستكشاف جميع الميزات في أحدث جيل من الطائرة ذات الطابقين، بما في ذلك الصالون الجوي بتصميمه الجديد.

وتشارك أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، التي افتتحت بدبي قبل عام، في معرض البحرين للطيران بعرض طائرة إمبراير فينوم 100، وهي إحدى طائرات التدريب التي تعمل بمحركين. وتوفر الأكاديمية، التي أسستها طيران الإمارات لتلبية متطلبات صناعة الطيران العالمية من الطيارين المحترفين، تقنيات تعليمية متقدمة وطائرات تدريب حديثة تتيح للطلبة المتدربين تطوير وشحذ مهاراتهم.

حدث مهم

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات: «يعد معرض البحرين الدولي للطيران حدثاً مهماً لصناعة الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي».

وتضم طائرة الإمارات A380، التي يتوقع أن تلقى إقبالاً واسعاً من زوار المعرض 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و429 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية.

إضافة إلى الصالون الجوي بتصميمه الجديد الذي أذهل العملاء منذ وضعه قيد الخدمة في أغسطس 2017، بمزيد من خيارات الجلوس والإضاءة المبتكرة والتفاصيل الفخمة والتجهيزات التكنولوجية.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، حيث يضم أسطولها 105 طائرات من هذا الطراز تخدم 50 وجهة عالمية انطلاقاً من دبي.