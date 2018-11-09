«توشيبا» تبيع أصولاً متعثرة وتلغي5 % من الوظائف

المصدر: طوكيو- رويترز

تقوم «توشيبا» بتسييل وحدة الطاقة النووية البريطانية وتبيع مشروع الغاز الطبيعي المسال الأميركي التابع لها .

حيث تسعى الشركة للتخلص من الأصول المتعثرة واستعادة ثقة المستثمرين ضمن استراتيجية مدتها 5 أعوام أعلنتها أمس وتشمل إلغاء 7 آلاف وظيفة تشكّل 5% من قوة العمل خلال 5 أعوام.وتحاول «توشيبا» اليابانية الشهيرة استعادة ثقة السوق بعد فضيحة محاسبية في 2015 كشفت عن مخالفات واسعة النطاق في شتى قطاعات الشركة.

وأجبرت الفضيحة الشركة على الاعتراف بتجاوز ضخم في التكلفة في وحدتها الأميركية للطاقة النووية وستنغهاوس المفلسة الآن، ما دفعها لبيع وحدتها الثمينة لشرائح الذاكرة في وقت سابق من العام الحالي إلى كونسورتيوم، تقوده شركة باين كابيتال الأميركية الخاصة، وهو ما ترك للشركة بضعة قطاعات مربحة فقط.