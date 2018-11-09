أقراص تخزين فائقة لتشغيل الألعاب

كشفت ترانسيند أمس النقاب عن جديدها من أقراص التخزين فائقة الأداء (MTE110S PCIe NVMe) من نوع SSD لتشغيل الألعاب الإلكترونية بكفاءة وسلاسة.

وتتوفر الأقراص الجديدة بسعات مختلفة تبلغ 128 و 256 و 512 غيغابايت، وتتمتع جميعها بضمان لمدة 5 أعوام من ترانسيند، كما توفر ترانسيند خدمة شاملة لما بعد البيع ودعماً فنياً، مما يضمن للمستخدم جودة المنتج وموثوقيته والخدمة الاحترافية والخالية من المتاعب.

ويأتي الإعلان عن أقراص التخزين الجديدة في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها الألعاب الإلكترونية على صعيد الرسومات، مما يجعل مساحة التخزين المطلوبة لتثبيت هذه الألعاب تتجاوز 50 غيغابايت في بعض الأحيان، وتتطلب الكمية الهائلة من الموارد الرسومية للألعاب وسائط تخزين فائقة الأداء لتحميلها بسرعة، وهي المهمة التي تعجز عنها أقراص التخزين التقليدية بينما توفر الأقراص الجديدة خيارات واسعة.