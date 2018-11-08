أنشطة ترفيهية لزائري «دبي للقوارب المستعملة»

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم «معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2018» في دورته التاسعة، وذلك في مرسى خور دبي ضمن نادي خور دبي للغولف واليخوت ويمتد على مدار 3 أيام ويوفر منصة تجمع العارضين ومشتري القوارب في المنطقة، وسوف يضم المعرض هذا العام مجموعة من الفعاليات والنشاطات الترفيهية للعائلات مثل «لوبيستر فيست» وسباق الحواجز المطاطية وحصص اللياقة البدنية.

يشارك في المعرض عدد من أبرز شركات القوارب واليخوت العالمية ووكلاء الرحلات البحرية وأهم تجار التجزئة لمستلزمات القوارب، إلى جانب أكثر من 25 جهة عارضة من بينها «بوش آند نوبل» وشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» التي ستعرض عدداً من أفخم اليخوت، بالإضافة إلى الشريك الرسمي لمعرض هذا العام «إكسيلوسيف بوت كلوب»، والتي تم إطلاقها مؤخراً في سبتمبر 2018 كشركة فرعية تابعة لشركة تأجير اليخوت «إكسيلوسيف ياتس» العالمية.

وتخصص هيئة الطرق والمواصلات عدداً من قوارب الأجرة البحرية والعبّارات التي تقدم للجمهور رحلات بحرية حول خور دبي طوال مدة المعرض.

وقال عبدالله علي النون، مدير نادي خور دبي للجولف واليخوت: «يسرّنا تقديم معرض دبي للقوارب للسنة التاسعة على التوالي بنسخته الجديدة، وعلى مر السنين اكتسبت هذه الفعالية مكانةً مرموقةً في دبي، وسوف يشهد المعرض تواجد أفضل اليخوت والقوارب الفارهة التي تشارك في المعرض من كافة أنحاء العالم».