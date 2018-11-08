المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة أجرتها شركتا «سيمانتك» و«نورتون» أن أطفال الإمارات بين الأصغر سناً في استخدام الهواتف.

حيث يبدأون في استخدامه في سن السابعة. وقالت الدراسة إن الأطفال عموماً على عكس أهاليهم لم يعرفوا يوماً عالماً خالياً من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقال نيك شو، نائب الرئيس ومدير عام «نورتون» أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «التربية العصرية ليست سهلة. ما زال الأهل يواجهون التحديات المعتادة كحمل أطفالهم على أكل الخضار والخلود إلى النوم مبكراً وإنجاز فروضهم، وإنما أضيف إليها تحدٍ تكنولوجي جديد على الأهل مواجهته. فهم على عكس أولادهم، لم يكبر معظمهم وهم يحوزون أجهزة اتصال من هواتف متحركة وأجهزة لوحية، ما يجعل تحديد قواعد متعلقة بتوقيت استخدام الأجهزة وتطبيقها صعباً عليهم».