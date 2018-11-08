«إيرباص» تختبر طائرة محدثة جديدة

المصدر: تولوز - رويترز

أجرت «إيرباص» أول رحلة طيران تجريبية لطائرتها إيه 330-800 بعد تحديثها، آملة أن يعزز التطوير المهم فرص هذا النموذج الذي فشل في تحقيق اختراقات أمام منافسة أنواع أحدث.

تضم الطائرة الجديدة عريضة البدن 257 مقعدا ومحركات جديدة من رولز-رويس وهي مصممة كبديل أقل تكلفة للطائرات الجديدة بالكامل المستخدمة للرحلات الطويلة مثل إيه 350 وبوينغ 787.

ومن المنتظر أن يسلم النموذج الأكبر والأكثر نجاحا إيه 330-900 لأول عميل، طيران تاب البرتغال، في وقت لاحق من الشهر الجاري لكن ملكية الطراز تتركز في بضع شركات طيران فقط بينما تأمل ايرباص في مزيد من المبيعات. وتعرف الطائرتان بالعائلة ايه 330 نيو. وتأجل تطوير الطائرتين بسبب تأخر تسليمات المحرك من رولز-رويس.

ولم يكن هناك أي مشتر للطائرة حتى وقت قريب بعدما ألغت خطوط هاواي طلبية. لكن إيرباص أعلنت الشهر الماضي أنها تلقت طلبية لشراء ثماني طائرات من الخطوط الجوية الكويتية.