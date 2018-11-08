ثلاثة مشاريع لعشاق المغامرة في جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن إطلاق الأعمال الإنشائية لتشييد ثلاثة مشاريع لعشاق المغامرة في قمة جبل جيس، وتضم «منتزه تورو فيردي للمغامرات» ضمن «جولة المسار الانزلاقي».

والمقرر افتتاحه خلال شهر فبراير من العام المقبل، إضافة لمشروعي (Bull Maze) و(Climbing Tower) خلال الربع الثاني 2019، كمنتجات سياحية جديدة تعزز مكانة الإمارة إحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن مشروع «منتزه تورو فيردي للمغامرات» يضيف تجربة استثنائية جديدة امتداداً لمغامرة «جبل جيس فلايت:

أطول مسار انزلاقي في العالم» الذي يمتد على طوله إلى 2.8 كيلو متر، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها إمارة رأس الخيمة لتوسيع وتطوير محفظتها المتنامية من وجهات ومنشآت المغامرات ترسيخاً لمكانتها وجهة مفضلة لسياحة المغامرات في المنطقة.

وأشار إلى أن مشروع «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم» خاض تجربته أكثر من 18 ألف مغامر منذ بداية العام الجاري، كما سيتم البدء بالعمليات الإنشائية الخاصة بأول مخيم جبلي فاخر يضم 47 فيلا، إضافة إلى أكاديمية لتعليم مهارات العيش في البراري خلال الربع الأول 2019.

وأضاف مطر: مع ارتفاع أعداد زوار رأس الخيمة من الأسواق الدولية بنسبة 11.2% خلال الأشهر التسعة الأولى 2018، تمضي الإمارة قدماً على المسار الصحيح لاغتنام النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع سياحة المغامرات العالمي، وذلك عبر طرح مجموعة جديدة من المنتجات.