«اقتصادية دبي» تفتتح مطعم «الجوارح» في جميرا

المصدر: دبي - البيان

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مطعم «الجوارح» بحُلّته الجديدة في منطقة جميرا، وهو مطعم إماراتي تم تأسيسه 1999 ويدار بأيدٍ إماراتية.

تأتي الخطوة ضمن مبادرة «جدم خير»، الأولى من نوعها والهادفة إلى تدشين المشروعات المتميزة التي تحمل الطابع الإماراتي، فضلاً عن منشآت العلامات التجارية العالمية.

ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال الذين يمثلون التجار ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية والعمل على دفع الشركات نحو التميز، بالإضافة إلى تقدير جهودهم من خلال تدشين محلاتهم التجارية في دبي.

حضر افتتاح المطعم أحمد الشاعر مدير أول قسم التوعية، وحميد العامري مدير أول مراكز الخدمة، من قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وجمال القصاب صاحب المطعم، حيث قام ممثلو اقتصادية دبي بتقديم شهادة شكر وتقدير للمطعم على افتتاحه.