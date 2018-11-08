ارتفاع أرباح مطار فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت عن زيادة قدرها 16% في الأرباح الفصلية على أساس سنوي، على الرغم من صيف يتسم بالإلغاءات والتأخيرات للرحلات الجوية.

كما أعلنت أن صافي الأرباح بلغ 210 ملايين يورو (241 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2018، في حين ارتفعت أرباح التشغيل (قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك) بنسبة 8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2017، لتصل إلى 419 مليون يورو. وفاقت النتائج جميع توقعات المحللين.

وبالنسبة للعام الحالي، قال شتيفن شولته رئيس شركة فرابورت إنه لا يزال يستهدف الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (1.1 مليار يورو). وقال إن بيع الشركة لحصتها في مطار هانوفر سوف يسهم في نتائج العام بأكمله.