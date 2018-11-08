أبوظبي.. سياحة واسترخاء وترفيه

المصدر: أبوظبي - البيان، تصوير: سيف الكعبي

تحافظ إمارة أبوظبي على مكانتها على خارطة السياحة العالمية، حيث تعد مقصداً رئيسياً للباحثين عن الاسترخاء والترفيه في آن واحد، وهذه إطلالة على العاصمة من برج العين وقت الغروب، ويظهر فيها قصر الإمارات وقصر الرئاسة وصرح زايد وأبراج الاتحاد.