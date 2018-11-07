شاهد.. أول رحلة لطائرة ايرباص إيه 330- 800 المحدّثة

المصدر: البيان الالكتروني

أجرت إيرباص أول رحلة طيران لطائرتها ايه 330-800 بعد تحديثها، آملة أن يعزز التطوير المهم فرص هذا النموذج الذي فشل في تحقيق اختراقات أمام منافسة أنواع أحدث.

تضم الطائرة الجديدة عريضة البدن 257 مقعدا ومحركات جديدة من رولز-رويس، وهي مصممة كبديل أقل تكلفة للطائرات الجديدة بالكامل المستخدمة للرحلات الطويلة مثل ايه 350 وبوينج 787.

ومن المنتظر أن يسلم النموذج الأكبر والأكثر نجاحا ايه 330-900 لأول عميل، طيران تاب البرتغال، في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكن ملكية الطراز تتركز في بضع شركات طيران فقط بينما تأمل ايرباص في مزيد من المبيعات لتحقيق عائد.

وتعرف الطائرتان معا بالعائلة ايه 330 نيو.

وتأجل تطوير الطائرتين حسب "يورونيوز" بسبب تأخر تسليمات المحرك من رولز-رويس.

ولم يكن هناك أي مشتر للطائرة ايه 330-800 حتى وقت قريب بعدما ألغت خطوط هاواي الجوية طلبية، لكن إيرباص أعلنت الشهر الماضي أنها تلقت طلبية لشراء ثماني طائرات من الخطوط الجوية الكويتية.

لكن مصادر في القطاع قالت إن الطلبية جرت على حساب جزء على الأقل من طلبية كويتية لشراء عشر طائرات من طراز ايه 350 الأغلى سعرا وإن إيرباص وافقت على الصفقة لدعم إطلاق الطائرة ايه 300-800.

وامتنعت إيرباص عن التعليق بخصوص الصفقة.

وتقول إيرباص إن الطائرة ايه 300 نيو أكفأ من بوينغ 787 نظرا لانخفاض تكاليفها في الشراء والصيانة.

وتقول بوينغ إن طائرتها 787 الخفيفة توفر ترشيدا للنفقات يعوض ارتفاع تكلفة الشراء، مضيفة أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز ذلك.