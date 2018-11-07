عارضة أزياء صينية شهيرة تروج لـ«الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «الاتحاد للطيران» فيديو جديداً من سلسلة «مذكرات عارضة أزياء» في معرض الصين الدولي للاستيراد، يظهر العارضة الصينية الشهيرة Xiaowen Ju خلال زيارتها الأخيرة إلى أبوظبي. وصوّرت العارضة الفيديو الجديد في إطار سلسلة «من المدرج إلى منصة العرض» الخاصة بالاتحاد للطيران والمتمحورة حول عالم الأزياء.

وقدّمت Xiaowen في زيارتها الأولى إلى أبوظبي بعض الأماكن السياحية الرئيسية في مدينة للمشاهدين، بما فيها متحف اللوفر-أبوظبي وهو أكبر متحف فني في المنطقة وقد تمكن من تقريب المسافات بين عالمي الفن الشرقي والغربي منذ افتتاحه.

كما صوّر الفيديو صرحاً سياحياً معروفاً، وهو جامع الشيخ زايد الكبير، الذي احتل المركز الثاني للمباني الأكثر شهرة في العالم لسنتين متتاليتين في استبيان موقع «تريب أدفايزر». وخلال جولتها في أبوظبي، زارت العارضة نادي شاطئ السعديات، كما شاركت في جلسة تدريب للاتحاد للطيران في منشآت الشركة.