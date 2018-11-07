«طيران الإمارات» تشارك عملاءها احتفالات مهرجان الأنوار

المصدر: دبي - البيان

تشارك «طيران الإمارات» عملاءها في الإمارات احتفالهم بمهرجان الأنوار (ديوالي) وذلك بتوزيع «حلوى ميثاي» من على متن شاحنة خاصة على رواد «سيتي ووك» و«بوليوود بارك دبي».

كما ستقدم لركابها في جميع الدرجات على رحلاتها المتجهة إلى الهند حلويات خاصة بمناسبة مهرجان الأنوار، وذلك خلال الفترة بين 7- 10 نوفمبر الجاري. كما استمتع زوار «سيتي ووك» و«بوليوود بارك دبي» من مختلف الأعمار، وخصوصاً الأطفال، بتلوين رسومات خاصة بهذا المهرجان السنوي.

وتخدم طيران الإمارات الهند منذ اليوم الأول لانطلاق عملياتها قبل أكثر من 33 عاماً، وتشغل حالياً 170 رحلة في الأسبوع من دبي إلى تسع محطات في تلك الدولة، هي: نيودلهي، مومباي، تشيناي، كوتشين، كولكاتا، بنغالورو، أحمد آباد، حيدر آباد وثيروفانانثابورام.

كما احتفت سوق دبي الحرة بمهرجان الأنوار «ديوالي» الهندي من خلال عدد من الفعاليات التي نظمتها في مطار دبي الدولي بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وفيبول، قنصل الهند العام في دبي.

وشهد مسافرو المبنى رقم 3 (الصالة B) عروضاً فنية ترحيبية قدمتها فرقة غوروجول دبي الهندية (رقصة كاثاك)، قبل أن توجه الدعوة إلى القنصل الهندي للمشاركة في إجراء سحبي سوق دبي الحرة الشهيرين «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» الترويجيين، حيث فازت فهميدا تانفير، باكستانية الجنسية مقيمة في دبي منذ 10 سنوات، بمبلغ مليون دولار في سحب ميلينيوم مليونير، الدورة 285، بعد سحب بطاقتها الفائزة رقم 0373، وقد اشترت تانفير مع زوجها 18 بطاقة في هذه الدورة، وذلك عبر الإنترنت.

وقالت: «أشكر الله على هذه الأخبار الرائعة، إنها المرة الأولى التي نفوز بهذا المبلغ الكبير، وكل الشكر لسوق دبي الحرة».

وقال كولم ماكلوكلين: «نحن سعداء بمشاركة القنصل العام الهندي بالاحتفاء بمهرجان ديوالي، إذ يعمل في سوق دبي الحرة 934 موظفاً من الجنسية الهندية، ويشكل الهنود ما نسبته 13% من عملاء السوق، لذلك من الطبيعي أن نشارك الهنود حول العالم احتفالاتهم بهذه المناسبة».

من جانبه قال فيبول، قنصل الهند العام: «أشكر كولم وراميش على دعوتي إلى هذا المكان، وأشكر سوق دبي الحرة على احتفائها بمهرجان ديوالي، وأشعر بسعادة عندما يحتفى بهذه المناسبة في دبي وخاصة السوق الحرة، وأنا سعيد بما تقومون به من أجل أعمالكم، وبتوظيفكم الكثير من الهنود في سوق دبي الحرة».