طلب غير مسبوق على «هواوي ميت 20» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين، أنها باعت جميع الكميات المخصصة لدولة الإمارات من سلسلة هواتفها «هواوي ميت 20» عن طريق الحجز المسبق حتى قبل أن تصل تلك الهواتف إلى متاجر التجزئة في البلاد بسبب الطلب غير المسبوق على هذه السلسلة المرتقبة.

وكشفت «هواوي» أيضاً، أن المرحلة الأولى من مبيعات الحجز المسبق لملك الهواتف النقالة - وهو اللقب الذي أطلق على هذا الهاتف الذكي - انتهت بتلقيها طلبات من المستهلكين عليه تزيد بعشرة أضعاف عن طلب المستهلكين على سلسلة «هواوي ميت 10»، التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

وستبدأ الشركة بتسليم الدفعة الأولى من هواتف «ميت 20» التي حجزها العملاء مسبقاً ابتداءً من 8 نوفمبر، بعد أن أطلقته الشهر الماضي في المنطقة في احتفالية متألقة أقيمت في «حديقة البرج» مع عرض ضوئي مذهل عن سلسلة الهواتف الجديدة قدمته هواوي على واجهة أبرز معالم المدينة وهو برج خليفة.

وقال جين جياو رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معلقاً على هذا الإعلان: يشهد الطلب الاستثنائي الذي تلقيناه على سلسلة «هواوي ميت 20» بالإمارات على نجاح استراتيجيتنا العالمية المتمحورة حول تلبية احتياجات المستهلكين من خلال توفير خيارات أوسع، بالإضافة إلى تقديم تجربة استخدام أشمل للمستهلكين.