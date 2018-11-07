الإنفاق على أمن المعلومات إلى 1.9 مليار دولار 2019

المصدر: دبي - البيان

قال محمد البحراوي، مدير التسويق في الوحدة التجارية لدى «كانون الشرق الأوسط»، إن إنفاق الشركات على أمن المعلومات سوف يبلغ 1.9 مليار دولار بحلول 2019.

وأضاف في بيان إنه مع تطوّر الهجمات وانتشارها المتزايد في السنوات القليلة الماضية، بدأت الشركات تعيد التفكير في الأمن في أماكن العمل، فأصبحت تعهد إلى مسؤولي تقنية المعلومات بحماية المعلومات والأصول، حماية كافية، من التهديدات الخارجية والداخلية على السواء.

وأوضح، أنه في منطقة الشرق الأوسط، يمثل الأمن أحد المخاطر الرئيسة التي تؤثر في الشركات والأفراد. ووفقاً لأحدث توقعات «غارتنر»، فإن الإنفاق على تقنيات أمن المعلومات وخدماته في الشركات يسير بخطى سريعة ليصل إلى 1.9 مليار دولار بحلول 2019.