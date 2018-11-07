جودة الخدمة تدعم العلامات التجارية

المصدر: دبي - البيان

تحقق العلامات التجارية التي توفر أفضل التجارب للعملاء معدلات نمو مرتفعة في الإيرادات بنسبة 54٪ مقارنة بالعلامات التجارية التي حازت تصنيفاً متدنياً من قِبل العملاء؛ حيث تؤثر هذه العوامل في ولائهم وثقتهم في العلامة التجارية، وذلك وفقاً لتقرير «كي بي إم جي» العالمي الجديد.

واستطلع التقرير العالمي «التميز في تجارب العملاء» هذا العام آراء أكثر من 1500 عميل في الإمارات، إذ تم استخدام مقترحاتهم لتحليل 44 علامة تجارية في ثمانية قطاعات مختلفة. وكشفت الدراسة أن معيار الثقة والطابع الشخصي يعدان من العوامل المهمة التي تسهم في تعزيز تفاعل العملاء مع العلامات التجارية في الإمارات.

وتشمل العلامات التجارية الرائدة التي تم تحليلها ضمن التقرير كلاً من: طيران الإمارات وفوكس سينما وأيكيا وكارفور وطيران الاتحاد وتعاونية الاتحاد وبنك الإمارات دبي الوطني واللولو هايبر ماركت وفيرجين موبايل وأوبر.

وقال فرحان سيد، رئيس قسم التحول الرقمي لدى كي بي إم جي لوار جلف: «أدركت الشركات ضرورة تصميم منتجاتها بما يتماشى مع متطلبات العملاء».