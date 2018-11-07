2 % نمو الشحن الجوي في سبتمبر

المصدر: جنيف - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن نمو عمليات الشحن الجوي في مختلف الأسواق العالمية 2% خلال سبتمبر الماضي قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفعت سعة الشحن 3.2% على أساس سنوي في سبتمبر؛ ليكون هذا الشهر السابع على التوالي الذي تسجل فيه السعة نمواً أكبر من الطلب، في حين بقيت الأرباح على حالها.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـلاتحاد: «تسهم الثقة المطردة لدى المستهلكين إلى جانب التوسع المتزايد للتجارة الإلكترونية العالمية في إعطاء الشحن الجوي دفعةً قوية». وأضاف: «تعتبر الحاجة الملحة لتحديث العمليات نقطة التركيز الأبرز بالنسبة للقطاع، وهناك الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها للارتقاء بعمليات الشحن الجوي».