«لويدز» تعتزم توظيف 8000

المصدر: لندن - د ب أ

قال مصدر مطلع إن مجموعة «لويدز بانكنج جروب» المصرفية البريطانية تعتزم الكشف عن خطة جديدة لزيادة عدد موظفيها بـ 2000 موظف، كجزء من برنامجها الاستثماري في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن المجموعة تعتزم توظيف 8000 موظف جديد والاستغناء عن حوالي 6000 موظف حالي. وكانت قناة «سكاي نيوز» قد أشارت إلى هذه الخطة في وقت سابق، وقالت إن المجموعة المصرفية ستكشف عنها لاحقاً وأن عمليات التسريح ستشمل نطاقا واسعا من مجالات العمل.

وأعلنت «لويدز» الشهر الماضي تحقيق أرباح تفوق توقعات المحللين خلال الربع الثالث 2018. ويراهن الرئيس التنفيذي للمجموعة أنطونيو هورتا أوسوريو على خفض النفقات.