تحذيرات من رسائل مشبوهة على «واتس آب»

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

حذّرت مصادر مطلعة من مخاطر تحديث برنامج «واتس آب» إلى ما يعرف باسم «واتس آب غولد» من خلال رسائل يتم تداولها عبر موقع التواصل، مشيرين إلى أن الضغط على رابط التحديث المزور يعمل على إصابة الجهاز بفيروس يعمل على اختراق الجهات وسرقة البيانات الموجودة على الهاتف.

وأشار أحد المصادر إلى أنه تم تبادل الرسالة نفسها في السابق، ولكنها عادت للظهور مجدداً من خلال محاولة الناس تبادل الرسالة للتحذير منها، لافتاً إلى أنه بالرغم من تحذير إدارة واتس آب للمستخدمين، فإن البعض يمكن أن يقع ضحية لهذه الحيلة التي تهدف إلى اختراق الهاتف وسرقة البيانات.

ونصح المصدر بضرورة تجاهل رسالة أخرى انتشرت، مفادها أن فيديو سيتم إرساله غداً عبر واتس تنصح بمشاهدة فيديو عن عصير «مارتينيلي»، مؤكداً ضرورة حذف الرسالة وعدم الضغط على أي رابط لفيديو من جهة مجهولة.