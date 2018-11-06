ترقية استثنائية لموظف جمركي في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

قام راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بزيارة مفاجئة إلى مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي لمتابعة سير العمل في مختلف المراكز الجمركية التابعة لإمارة أبوظبي، لاسيما المراكز الحيوية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور من المسافرين والسائحين والزوار للتأكد من جاهزيتهم.

شملت الزيارة مراقبة أداء المفتشين الجمركيين وكيفية التعامل بطريقة احترافية ومتميزة مع المسافرين القادمين إلى الدولة.

وقام المنصوري بتكريم المفتش الجمركي حمد حسن المرزوقي لما أظهره من تميز في العمل وصبر واحترافية وحسن معاملة مع المسافرين، ما يعبر عن مدى جاهزية واستعداد موظفي الجمارك للتعامل مع كل المواقف الصعبة والحرجة، وقام المدير العام بإصدار قرار إداري بترقيته ترقية استثنائية إلى درجة أعلى علاوة على جائزة عينية وشهادة تقدير.

وقال المنصوري: «نحرص في جمارك أبوظبي بشكل كبير على الاستعداد المستمر والجاهزية الدائمة لتقديم أعلى المعدلات العالمية لخدمة المتعاملين في المجال الجمركي».