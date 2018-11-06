غالبية مستخدمي الإنترنت بألمانيا يتسوقون إلكترونياً

المصدر: فيسبادن - د ب أ

أظهرت بيانات إحصائية أن غالبية مستخدمي الإنترنت في ألمانيا يتسوقون أيضاً عبره، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أن 77% من إجمالي 65 مليون مستخدم للإنترنت في ألمانيا فوق 10 أعوام يتسوقون عبر الإنترنت.

ومن أكثر البضائع التي يطلبها الألمان عبر الإنترنت الملابس والأحذية (67%)، يليها الأثاث والألعاب وسلع استهلاكية أخرى، وكذلك أيضاً حجز أماكن الإقامة خلال العطلات وتذاكر المزارات وشراء الكتب.

وبحسب الإحصاء، فإن 46% من الألمان أنفقوا خلال الربع الأول من هذا العام ما يتراوح بين 100 و500 يورو على شراء منتجات عبر الإنترنت، وبلغت القيمة أكثر من ألف يورو لدى 5% من مستخدمي الإنترنت.