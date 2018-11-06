«الإمارات» تشغل «بوينغ 777» بتجهيزات جديدة إلى فيينا أول ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تبدأ «طيران الإمارات» اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل تشغيل طائرة بوينغ 777-300ER مجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة بين دبي وفيينا. وسوف تصبح النمسا واحدة من بضع دول، تخدمها الناقلة بطائرة البوينغ 777 المجهزة بأجنحة خاصة في الدرجة الأولى مغلقة بالكامل، ومستوحاة من مرسيدس بنز.

وتخدم «طيران الإمارات» فيينا برحلتين يومياً، تعملان بطائرات A380 وبوينغ 777، ما يعكس التزامها تجاه تلك السوق منذ عام 2004، ويتيح للمسافرين على هذا الخط اختبار أحدث المنتجات، التي تقدمها الناقلة على كلتا الرحلتين.

وتمتاز الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات البوينغ 777-300ER بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة، حيث تتمتع باستقلالية تامة ومغلقة بالكامل بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف، وتبلغ مساحة كل جناح 40 قدماً مربعة.

وقد تم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، حيث يمتاز المقعد الجلدي الوثير القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع «الجاذبية صفر»، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة، لضمان تمتع المسافر بمستويات غير مسبوقة من الراحة.

واستخدمت طيران الإمارات للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي.

ويوجد في كل من الأجنحة الأخرى منظار مقرب لتمكين المسافر من التمتع بنظرة من الأعلى على المناطق التي تحلق الطائرة في أجوائها. وتم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد أطقم الخدمة لطلب الطعام ومختلف الخدمات.