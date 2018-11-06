التكنولوجيا والتشغيل الآلي يرسمان مستقبل النقل الطرقي

المصدر: دبي - البيان

كشفت نتائج استطلاع أجرته المنظمة العامة للنقل الطرقي أن التكنولوجيا والتشغيل الآلي سيحددان معالم مستقبل النقل الطرقي في منطقة مجلس التعاون الخليجي. تم إجراء هذا الاستطلاع الكمّي على شبكة الإنترنت شاركت فيه 450 شركة نقل في العالم، بما في ذلك منطقة الخليج.

وسيكون هذا الموضوع على رأس جدول أعمال المؤتمر العالمي للمنظمة العامة للنقل الطرقي، وهو حدث عالمي جديد يُعنى بالنقل والشؤون اللوجستية والتنقل، وسينطلق هذا الأسبوع في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال الأمين العام للمنظمة آمبرتو دي بريتو: «تؤثر منظومة النقل في على حياة كل شخص من بين السبع مليارات نسمة في العالم، بدءاً من الطعام الذي نتناوله وصولاً إلى السلع الاستهلاكية التي نشتريها».