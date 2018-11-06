مبيعات «آيفون» في الهند تتجه للتراجع

المصدر: بنغالور - رويترز

توقعت شركة «كاونتربوينت للأبحاث» أن تهبط مبيعات هواتف آيفون التي تصنعها شركة «أبل» بواقع 25% في الربع الرابع من العام الجاري الذي يتضمن موسم العطلات بالهند، ما يضعها في الطريق نحو أول هبوط لها خلال عام كامل منذ أربع سنوات.

وزاد التركيز على الصعوبة التي تواجهها «أبل» في الوصول إلى السوق الهندية التي تضم 1.3 مليار مستهلك الأسبوع الماضي بعد أن أنحت أبل باللوم في سلسلة مخيبة من الآمال من توقعات المبيعات على حفنة من الأسواق الناشئة الكبيرة.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل بعد نشر نتائج الربع الثالث، إنه لم يطرأ تغير على المبيعات في الهند في الربع الرابع الذي يتضمن موسم احتفالات يمتد شهراً ويصل لذروته هذا الأسبوع.