تحديث جديد لخرائط «أبل»

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة «أبل» عن تحديث جديد لخدمة الخرائط التابعة لها، إذ دعمتها بخرائط داخلية مفصلة لأكثر من 20 مركز تسوق ومطاراً عبر الولايات المتحدة والدنمارك وسنغافورة وهونغ كونغ وكندا.

وبفضل المزايا الجديدة، سيتمكن المستخدمون من تكبير واستكشاف تصميمات هذه الأماكن، كما سيتم عرض المطاعم والمحلات التجارية وأماكن الوجبات السريعة داخل المراكز التجارية، فضلاً عن مناطق الخدمة مثل دورات المياه والمصاعد والسلالم.

وفى المطارات، ستتمكن من رؤية المحطات الطرفية وبوابات الصعود وأماكن تسجيل الوصول، التي هي بالتأكيد وظيفة مفيدة للغاية والتي من المحتمل أن توفر عليك الكثير من المشكلات أثناء الرحلة المقبلة.