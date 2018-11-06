إنجاز جديد لميناء ينبع السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

استقبل ميناء ينبع التجاري السعودي على ساحل البحر الأحمر، أكبر السفن حجماً في تاريخه، بحمولة 82498 طن ذرة، ويبلغ طول السفينة 235 متراً وغاطسها 13.50 متراً، وتتبع السفينة وكالة المؤسسة العربية.

وقالت إدارة الميناء، في بيان، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود إدارة الميناء لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية، في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات أخرى جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية جديدة، واستقبال مختلف أحجام السفن ليواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.

ويقع ميناء ينبع السعودي التجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.