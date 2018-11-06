قفزة في أرباح «سوفت بنك»

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» عن قفزة في أرباح الربع الثاني، بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة.

وارتفعت أرباح المجموعة من يوليو إلى سبتمبر إلى 705.7 مليارات ين (6.23 مليارات دولار)، مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام. واعتمدت أرقام العام الماضي على معايير محاسبية قديمة.

وتشهد «سوفت بنك»، وصندوقها رؤية المدعوم من السعودية، والذي أصبح أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، بعدما جمع 93 مليار دولار العام الماضي، تنامياً في تقييمات استثماراتهما في قطاع التكنولوجيا، مثل تطبيقات سيارات الأجرة، على غرار «أوبر تكنولوجيز»، ووحدة السيارات ذاتية القيادة في جنرال موتور.