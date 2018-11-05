«فارمرز ماركت» تعرض منتجاتها في «باي أفينيو دبي»

المصدر: دبي- البيان

تعود إلى «باي أفينيو» من دبي للتجزئة، سوق المزارعين «فارمرز ماركت» في شهر نوفمبر، مع موسم جديد وطازج من خيرات الطبيعة المحلية العضوية، التي يعرضها تجار وبائعو المنتجات المحلية، من الخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وحتى المخبوزات اليدوية الطازجة والأطعمة النباتية المحفوظة.

وتتيح سوق المزارعين «فارمرز ماركت» في موسمها العاشر فرصة للتواصل والتفاعل المباشر مع المزارعين المحليين. ويمكن لزوار السوق الاختيار من بين تشكيلة منتقاة من المحاصيل التي تمت قطافها طازجة في الصباح، وجلبها مباشرة إلى السوق في «باي أفينيو».

وإضافة إلى ذلك، سيجد الأطفال فرصة لقضاء وقت ممتع في المنطقة المخصصة لهم، والمشاركة في أنشطة متعددة، منها الرسم على الوجوه، والفنون والمشغولات اليدوية، والرسومات المرحة، ورسم الأقنعة وفنون الصلصال. وخلال الفعالية، يقدم المتجر والمطعم الحائز الجوائز؛ «بيكر آند سبايس»، المتخصص بابتكار الأطعمة الشهية، تشكيلة من المعجنات والخبز والكعك والمعلبات المحضرة جميعها من المنتجات العضوية.