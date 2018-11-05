شركات التقنية وجهات سياحية في أميركا

المصدر: دبي- سيد صالح

باتت مقار الشركات التقنية العملاقة في «وادي السيليكون» الشهير بولاية كاليفورنيا الأميركية، بمثابة وجهات سياحية بارزة، بل ربما من أكثر المزارات السياحية شعبية في البلاد. وبحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، لا تقل كلفة المقر الواحد، عن بضعة مليارات من الدولار.

وصارت هذه المقار تحفاً معمارية في حد ذاتها، وتستقطب أعداداً غفيرة من الزوار لمشاهدتها، ولو بدافع الفضول على الأقل، وذلك بُغيَة الاطلاع على وسائل الرفاهية المُفرِطَة التي تتيحها هذه الشركات لموظفيها، والتي أثارت فضول، أو لنقُل غيرة، العديدين. ومنها على سبيل المثال، حمامات سباحة، صالات ساونا ومراكز للتدليك، ملاعب للكرة وغيرها.