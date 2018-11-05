قراصنة يعرضون رسائل «فيسبوك» للبيع

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

كشفت شركة «فيسبوك»، أنها تعتقد أن بيانات الحسابات المعروضة للبيع، يمكن أن يكون قد تم جمعها باستخدام «امتدادات برامج تصفح خبيثة»، يمكن أن تتراوح بين مساعدات التسوق عبر الإنترنت، وموانع ظهور الإعلانات.

ومثل هذه الامتدادات، متاحة بشكل عام على متاجر مطوري برنامج التصفح، وتستطيع الوصول إلى المعلومات بشأن نشاط المستخدمين عبر خدمات الإنترنت التي يستخدمونها.

وقال جاي روزن نائب رئيس إدارة الإنتاج في «فيسبوك»، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «تواصلنا مع مطوري برامج تصفح الإنترنت، للتأكد من حذف الامتدادات الخبيثة المعروفة من متاجرهم، وتبادل المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد أي امتدادات خبيثة جديدة، يمكن استخدامها لسرقة حسابات مستخدمي فيسبوك».

وأضاف: «تواصلنا أيضاً مع أجهزة إنفاذ القانون، ونعمل مع السلطات المحلية لحذف موقع الإنترنت الذي يعرض المعلومات المسروقة من حسابات فيسبوك».

وكانت مجموعة من القراصنة قد نشروا بيانات حوالي 81 ألف حساب لمستخدمي شبكة «فيسبوك»، وعرضوا الرسائل الشخصية لأصحاب هذه الحسابات للبيع.