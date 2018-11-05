«رؤية سوفت بنك» يستثمر في النوافذ الذكية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن أخيراً صندوق «رؤية سوفت بنك» السعودي - الياباني للاستثمار عن خططه لضخ مبلغ 1.1 مليار دولار كاستثمار في شركة «فيو. إنك» التي يقع مقرها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية، وتتخصص في إنتاج الزجاج المستخدم في تصنيع النوافذ المتصلة عن طريق شبكة الانترنت، أو ما يُعرَف باسم «النوافذ الذكية».

وبحسب ما نشرت «بلومبيرغ» أمس، يهدف «رؤية سوفت بنك» من وراء هذا الاستثمار إلى مساعدة «فيو. إنك» على مضاعفة مصنعها في ولاية مسيسيبي الأميركية ومواصلة تطوير الزجاج الذي تنتجه، والذي يُطلَق عليه وصف «الزجاج الديناميكي»، لمزيد من التطبيقات المستقبلية.

ويشتهر «الزجاج الديناميكي» بقدرته على خفض كلفة التبريد داخل المنازل والمكاتب واغنائها عن الحاجة إلى ستائرأو أي اكسسوارات أخرى. يذكر أن صندوق «رؤية سوفت بنك» تأسس منذ عامين، وتديره شركة تابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية ويقع مقره الرئيسي في جزيرة جيرزي.