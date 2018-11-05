نظارات ذكية تُتابع حركة العين

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر باحثون في بريطانيا نظارات ذكية تعمل من دون بطاريات يمكنها تتبُع حركة العين، ومن الممكن استخدامها في مجال ألعاب الفيديو، التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي.

ومن المعروف أن النظارات الذكية التي تتبع حركة العين لم تدخل في مجال تقنيات الواقع الافتراضي، بسبب ارتفاع تكلفتها وزيادة كمية الطاقة التي تستهلكها، لكن مختبر «دارت نيتس»، بجامعة دارتماوث البريطانية، نجح في تطوير نظارات ذكية تعمل عن طريق الأشعة تحت الحمراء ومجموعة من الأقطاب الثنائية الضوئية، وهي تتيح مراقبة حركات العين وتسمح بالتحكم عن بعد في المنظومات الإلكترونية.

ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» عن الباحث تشيا زوا المتخصص في مجال علوم الحاسبات بجامعة دارتماوث قوله: إن النظارات الجديدة تمثل «تطوراً مثيراً لهواة الألعاب والمطورين وغيرهم من مستخدمي هذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء».