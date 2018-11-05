«أمازون» إلى مقر ثانٍ في فيرجينيا

المصدر: دبي - سيد صالح

بلغت «أمازون» مرحلة متقدمة من المفاوضات مع المسؤولين المحليين بمقاطعة نورثيرن فيرجينيا بولاية فيرجينيا لافتتاح مقر ثانٍ للشركة في كريستال سيتي، إحدى مدن المقاطعة.وذكرت «فوكس نيوز» أن المفاوضات تأتي في أعقاب عام من البحث الذي خاضته «أمازون» في عدد كبير من المدن الأميركية لإيجاد موقع يصلح مقراً ثانياً.

وتتضمن المفاوضات مناقشة أي المباني التي سيشغلها المقر الثاني ومدى سرعتها في نقل موظفيها إليه، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى. ولم تفصح الشبكة عما إذا كانت «أمازون» تخوض مفاوضات أخرى مع مسؤولي مدن أميركية لاستضافة مقرها الثاني.