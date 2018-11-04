«مايكروسوفت» تصلح خطأ في «ويندوز 10» يتسبب في فقدان البيانات

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة «مايكروسوفت» عن إصلاح خطأ في نظام التشغيل «ويندوز 10»، والذي كان يتسبب في حذف الملفات بشكل جماعي لبعض المستخدمين، لكنها لم تصدر تحديثاً جديداً بعد.

ووفقا لموقع «ديلى ميل» ، أطلقت الشركة تحديثاً جديداً لنظام التشغيل «ويندوز 10» للمختبرين بعد سحب إصدار 10 أكتوبر 2018، ولكن على الرغم من الادعاء بأن هذا التحديث الأخير يصلح مشكلات الحذف، إلا أن باقي المشكلات الموجودة بالتحديث تمنع مايكروسوفت من إصداره لكل المستخدمين حتى الآن.

وقال جون كابل مدير إدارة البرامج في مايكروسوفت: «لقد حققنا بشكل كامل في جميع تقارير فقدان البيانات، وحددنا وأثبتنا جميع المشكلات المعروفة في التحديث، وأجرينا التحقق من الصحة الداخلية، وسوف ندرس بعناية النتائج والتعليقات والبيانات التشخيصية من المطلعين لدينا قبل اتخاذ خطوات إضافية نحو إعادة الإطلاق الجديد للتحديث».