إطلاق أقنعة تجميل ذكية في أسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «فوريو»، العلامة السويدية المتخصصة في مستحضرات وأدوات التجميل، بإطلاق أقنعة تجميل ذكية في أسواق المنطقة.

وقال ريان صديق، المدير الإقليمي لعلامة «فوريو» في منطقة الشرق الأوسط، تعليقاً على إطلاق أحدث إصداراتها من أقنعة وجهاز UFO المبتكرين: «تلتقي التوجهات العصرية الكبرى ذات الطابع العالمي في ميدان الجمال في هذه المنطقة التي تتمتع بموقع ريادي من حيث مستوى إنفاق الفرد على منتجات التجميل والعلاجات. وفي الوقت نفسه، يمتلك العملاء هنا أسلوباً متفرّداً ويقومون بابتكار توجهاتهم الخاصة بدلاً من اتباع المسارات السائدة في مناطق أخرى.

وقد تمكّنا بعد سنوات طويلة من البحث والتطوير لجهاز UFO من تقديم منتج فريد يضاعف الفوائد المذهلة لأقنعة العناية بالبشرة التقليدية، وذلك بفضل الابتكارات التي تم تضمينها داخل جهاز صغير مريح جداً وسهل الاستعمال والحمل. ولا أعتقد أننا سنحظى بسعادة أكبر من تلك التي نشعر بها الآن بعد إطلاق إبداعنا الجديد رسمياً في منطقة الشرق الأوسط، وبطريقة فريدة لا يمكن نسيانها أبداً».

وأضاف، إن العلامة السويدية اختارت أن تطلق منتجاتها في المنطقة من خلال دبي التي تتمتع بمكانة رائدة بين المدن العالمية البارزة في ميدان الجمال والأزياء، ولما تتمتع به الإمارة من وجود ثقافات متعددة، وأنماط حياة عصرية.