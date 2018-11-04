«واتساب» يحمي سرية المحادثات ببصمة الإصبع

المصدر: لندن - وكالات

يستعد تطبيق «واتساب» لإطلاق ميزة جديدة لمنع الأصدقاء الفضوليين من قراءة رسائلك، إذ ستقوم الشركة بذلك عن طريق إضافة ميزة بصمة الإصبع ومعرفة هوية الوجه إلى تطبيق الدردشة.

ووفقاً لموقع «ديلى ميل» البريطاني، ستكون ميزة بصمة الإصبع متاحة على هواتف آيفون التي تستخدم نظام التشغيل iOS 8 أو أكثر، بينما ستكون ميزة تعرف الوجه متاحة لأجهزة iPhone X وiPhone Xr وiPhone Xs وXs Max.

وفقاً للموقع البريطاني، فإن الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، وستكون متاحة أسفل إعدادات الخصوصية، وسيكون للمستخدمين الحق في اختيار تفعيل الميزة أم لا.

وعند تشغيل Touch ID أو Face ID، سيتعين على المستخدمين تأكيد هويتهم في كل مرة يقومون فيها بفتح التطبيق، وسيضطر المستخدمون إلى إدخال رمز إلغاء قفل الجهاز، إذا لم يتمكنوا من تأكيد هويتهم باستخدام الوجه أو معرف بصمة الإصبع.