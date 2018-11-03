اليابان تعدّل نظام الهجرة لاستقطاب العمالة الأجنبية

المصدر: طوكيو - الوكالات

وافق مجلس الوزراء الياباني أمس، على تعديل قانون مراقبة الهجرة بإدخال فئات جديدة لتأشيرات العاملين الأجانب، في محاولة لحل مشكلة زيادة عدد كبار السن وتقلص القوة العاملة.

وقال سكرتير مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا خلال مؤتمر صحافي، إن إضافة فئات جديدة للإقامة من أجل قبول عدد أكبر من العاملين الأجانب أمر في غاية الأهمية، نظراً لتراجع تعداد السكان ومعاناة الشركات من ندرة الأيدي العاملة.

وقال شينزو آبي رئيس الوزراء إن الحكومة لن تتبنى سياسة تتعلق بالإقامة الدائمة في البلاد أو ما يُسمى بـ«الهجرة»، لكن النظام الجديد يقوم على توظيف العاملين الأجانب في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة لمدد زمنية محددة وفي حالات معينة دون جلب عائلاتهم معهم.