160 دولة تشارك الإمارات الاحتفال بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

احتفلت وفود 160 دولة بيوم العلم الإماراتي في مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 الذي تستضيفه الدولة، وقام نحو ألفي مندوب بالتلويح بالعلم الإماراتي في جنبات المؤتمر على إيقاع احتفالات شارك فيها تلاميذ إماراتيون.

واحتفلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بيوم العلم بحضور أعضاء من مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات إذ تزامنت الاحتفالات مع اليوم الخامس من المؤتمر الذي تستضيف الإمارات فعالياته.

وخلال الاحتفال، قام طلاب من روضة ومدرسة القلعة للتعليم الأساسي والثانوي الذين يشاركون الهيئة بهذه المناسبة بتوزيع أعلام الإمارات على أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات والضيوف البارزين من مؤتمر المندوبين المفوضين 2018.

وقال المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات: يوم العلم يعد تعزيزاً للحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض دولة الإمارات بما يؤكد ولاءهم وانتماءهم. ويهدف إلى تعاضد شعب دولة الإمارات للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة بقيادة رئيس الدولة الرشيدة والحكيمة.