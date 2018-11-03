نيويورك نحو تشغيل ماكينات صراف آلي لبيع «بتكوين»

المصدر: نيويورك - الوكالات

سيتمكن سكان مدينة نيويورك الأميركية من استخدام جوالاتهم في شراء العملة الرقمية «بتكوين» أو بيعها مقابل الحصول على النقود في ماكينات مشابهة لأجهزة الصراف الآلي في «نيويورك» وحوله.

وذلك بعد أن أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الولاية عن موافقتها على منح ترخيص العملة الافتراضية لشركة «كوينسورس».

وتملك «كوينسورس»، التي تتخذ من «تكساس» مقراً لها، 40 ماكينة خاصة بـ «بتكوين» في الولاية تقع في «نيويورك» و«وستشستر» و«ناساو».

وتسمح الشركة للعملاء بإدخال النقود وشراء «بتكوين» والاحتفاظ بها على الجوال، أو بيع «بتكوين» للحصول على النقود.

وقالت جهات التنظيم المالية في «نيويورك» إن تلك الموافقة تأتي بعد مراجعة شاملة وصارمة لـ«كوينسورس» التي تخضع لشروط تنظيمية.