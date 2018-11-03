تراجع مبيعات التجزئة في سويسرا

المصدر: بروكسل - د ب أ

تراجعت مبيعات التجزئة في سويسرا خلال سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ أواخر 2016 حسبما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري أمس.

وانخفض حجم مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة سنوية 2.7 % عقب ارتفاع في أغسطس بعد مراجعة البيانات بنسبة 0.5 %.

ويمثل التراجع في سبتمبر الأكبر من نوعه منذ ديسمبر عام 2016 عندما انخفضت المبيعات 4.2 %.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة هامشية تبلغ 0.1 %.

وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4 %، فيما تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية 3.9 % خلال سبتمبر.