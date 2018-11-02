«رايان إير» ترفض قرار منع تحصيل رسوم للحقائب على الطائرة

المصدر: لندن (د ب ا)

قالت شركة رايان إير الايرلندية للطيران منخفض التكاليف إنها ستطعن على قرار هيئة المنافسة الإيطالية بتعليق تطبيق قواعدها الجديدة بشأن حمل حقائب يد على الطائرة، التي بدأ تنفيذها من اليوم.ووصف الناطق باسم الشركة روبين كيلي القواعد، التي تنص على دفع الركاب الذين يريدون حمل حقائب«أكبر من حقيبة شخصية صغيرة» على متن الطائرة رسوماً، بالشفافية والتي تعود بالفائدة على الركاب.

ويأتي هذا التصريح عقب أن طالبت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بتعليق كافة الأنشطة التي تشمل تقاضي رسوم من الركاب جراء حمل حقائب يد كبيرة على متن الطائرة.