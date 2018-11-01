ارتفاع حاد لأسعار الذهب

المصدر: (د ب أ)

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب بشدة في التعاملات الأميركية اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أقل مستوى لها منذ 3 أسابيع، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، بعد وصوله في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 9ر0 بالمئة إلى 22ر96 نقطة نتيجة انخفاض العملة الأميركية أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل تقارير عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن استمرار دخول الشركات البريطانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تراجع الدولار الأميركي أمام نظيره الكندي والأسترالي وأمام الين الياباني.

وتراجع سعر الذهب اليوم بواقع 30ر21 دولارا أي بنسبة 8ر1 بالمئة إلى 30ر1236 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في أعلى مستوى له منذ 16 يوليو الماضي. وكان المعدن الأصفر قد تراجع أمس بواقع 30ر10 دولارات أي بنسبة 8ر0% إلى 1215 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بواقع 495ر0 دولار إلى 777ر14 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر، قبل دقائق من ختام التعاملات، فيما ارتفع سعر النحاس بواقع 0625ر0 دولار إلى 7215ر2 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.