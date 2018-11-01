تحليل البيانات يتصدر اهتمامات ثلثي الشركات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة بحثية أجرتها شركة «ساس» أن 39% من الشركات أكدت أن تقنيات تحليل البيانات تدخل في قلب استراتيجياتها التجارية، في حين أفاد 35% بأنهم يستخدمونها في مشاريع محددة فقط.

وعلى الرغم من إدراك الشركات لقيمة تحليل البيانات، وأن بوسع معظمها قياس هذه القيمة، لا تحقق الشركات أقصى استفادة ممكنة من استثماراتها في مجال تحليلات البيانات.ورأى 72% من الشركات أن تقنيات تحليل البيانات تساعدها في تكوين بصيرة متعمقة ذات قيمة، فيما تسهم موارد تحليل البيانات لدى 60% من الشركات في جعلها أكثر ابتكاراً.

وقال مارسيل يمين، المدير العام لأسواق الخليج والأسواق الناشئة في «ساس» إنه خلال محادثاتنا مع قادة الأعمال الإقليميين، وجدنا أن التحديات التي تعيق تسارع مسيرة التطوّر في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، تشمل الحاجة إلى منصة تحليلية، وتحسين مستوى المهارات المتاحة في علم البيانات والتحليلات.

وأضاف: «بدأ الذكاء الاصطناعي ينتشر بسرعة في أرجاء المنطقة ما يضع الحاجة إلى تحسين التحليلات، ومن خلال هذه النتائج، يتضح في ضوء زيادة مهام العمل التحليلي وانتشار الذكاء الاصطناعي، أن اتباع استراتيجية تقوم على منصة تحليلية شاملة هو الطريق الأمثل للنجاح».