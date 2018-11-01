شركات التكنولوجيا تستثمر 782 مليار دولار في البحث والتطوير

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

ذكرت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، أن الاستثمار في مجال البحث والتطوير من قبل أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أعلى من أي وقت مضى، حيث تقود ذلك شركتا «أمازون» و«غوغل» الأميركيتان. وتأتي على رأس القائمة أيضاً شركات صناعة السيارات الألمانية مثل شركة «فولكسفاغن».

وأشارت الدراسة الصادرة عن مجموعة الخدمات المهنية إلى أن الشركات المسجلة الأكبر وعددها ألف شركة استثمرت 782 مليار دولار في عام 2018، بارتفاع بنسبة 11.4% على أساس سنوي. وتصدرت شركة «أمازون» القائمة حيث استثمرت 22.6 مليار دولار في العام الذي انتهى في يونيو 2018، وهي الفترة التي شملتها الدراسة.

واستثمرت شركة «ألفابت» وهي الشركة الأم لـ«غوغل» 16.2 مليار دولار. وجاء في المركز الثالث شركة «فولكسفاغن» باستثمارات قيمتها 15.8 مليار دولار.

وكانت شركة «دايملر» الألمانية، المصنعة لسيارات وشاحنات «مرسيدس» وشركة «سيمينز» من ضمن الشركات العشرين التي تصدرت القائمة، حيث أنفقت «دايملر» 7.1 مليارات دولار في قطاع الاستثمار، وشركة «سيمنز» للسلع الإلكترونية 6.1 مليارات دولار.