نمو بطيء لمستخدمي «فيسبوك»

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

أظهرت نتائج أعمال «فيسبوك» أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، لكن نتائجها جاءت دون التقديرات فيما يتعلق بعدد المستخدمين النشطين شهرياً حيث تباطأت، والإيرادات التي سجلت أبطأ وتيرة نمو في نحو ست سنوات والمبيعات التي تراجعت بشكل ملحوظ، في الوقت الذي تحاول فيه شبكة التواصل الاجتماعي التعافي من فضائح تتعلق بالخصوصية والمحتوى.

وبلغت الأرباح الفصلية للشركة 5.14 مليارات دولار، أو ما يعادل 1.76 دولار للسهم، بزيادة 9% على أساس سنوي، وبما يفوق متوسط التوقعات البالغ 1.48 دولار للسهم. وجاءت إيرادات «فيسبوك» متماشية مع التوقعات، عند الأخذ في الاعتبار ما تصفها الشركة بأنها أسعار صرف غير مواتية.

وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث 13.73 مليار دولار، بزيادة 33% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتأتي دون متوسط تقديرات المحللين في بيانات رفينيتيف البالغ 13.78 مليار دولار. وارتفع عدد مستخدمي تطبيق «فيسبوك» الرئيسي النشطين شهرياً ويومياً على أساس سنوي 10% إلى 2.27 مليار و9% إلى 1.49 مليار على الترتيب.

وكانت التقديرات تشير إلى 2.292 مليار و1.508 مليار وفقاً لمتوسط التقديرات في بيانات رفينيتيف.