ثبات معدل البطالة بمنطقة اليورو

المصدر: لوكسمبورغ - د ب أ

أظهرت أرقام أصدرتها وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» ثبات معدل البطالة عند 1ر8% في سبتمبر الماضي. وتمثل هذه النسبة أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2008. وبلغ عدد العاطلين 2ر13 مليون شخص خلال سبتمبر، وهو نفس العدد تقريباً الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بين الشباب في منطقة اليورو إلى 8ر16% الشهر الماضي، مقارنة بـ 6ر16% في أغسطس الماضي. ومن بين الدول الـ28 بالاتحاد الأوروبي، سجلت جمهورية التشيك أدنى معدل بطالة العام الماضي بلغ 3ر2% تليها ألمانيا وبولندا بنسبة 4ر3%.

وسجلت اليونان أعلى نسبة بطالة بلغت 0ر19% في يوليو ، بحسب آخر بيانات، تليها إسبانيا 9ر14% خلال سبتمبر الماضي. وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 7ر6% الشهر الماضي.