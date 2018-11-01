المصدر: هاواي - وكالات

كشف علماء فى جامعة هاواي أن العملات الإلكترونية تضر بالبيئة بشكل كبير، وحذروا من أن تكلفة الطاقة التي يتم استهلاكها في عملية «التعدين» يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة بمقدار درجتين مئويتين خلال السنوات الـ20 المقبلة، وينطوى تعدين البيتكوين على تشغيل أجهزة الكمبيوتر على مدار الساعة لحل الألغاز المشفرة التي تزداد تعقيداً، وفى حين أن العديد من الأفراد والمؤسسات لجأوا لتلك العمليات لتحقيق ثروة، فإن الارتفاع الناجم عن استخدام الكهرباء هو أمر يثير قلق العلماء.

وقالت كاتي تالاداي، عضو في فريق البحث بجامعة هاواي، «تعتبر الانبعاثات الناتجة عن النقل والإسكان والمواد الغذائية هي المساهم الرئيس في تغير المناخ»، ويوضح هذا البحث أن البيتكوين يجب أن يضاف إلى هذه القائمة، إذ وجد الباحثون أنه إذا تم تعدين البيتكوين وحده يمكن أن يؤدى لارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار درجتين مئويتين.