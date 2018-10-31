"إعمار" تستقبل العام الجديد بحدث أكبر وأكثر تميزاً وتألقاً

المصدر: البيان الإلكتروني

تتجه أنظار العالم مجدداً إلى دبي مع استعداد "إعمار" لاستضافة احتفالات العام الجديد 2019 في حدث يَعد الجمهور بفعاليات أكبر وأكثر تميزاً وتألقاً.

وستتكامل في هذا الحدث المنتظر عروض LED مع الليزر، بالإضافة إلى الألعاب النارية المذهلة التي تعود إلى احتفالات هذه السنة بناءً على طلب الجمهور.

وستكون احتفالات "إعمار" بالعام الجديد 2019 حدثاً استثنائياً بكل المقاييس، لتتاح لأهل المدينة وزوارها فرصة استقبال السنة الجديدة في أجواء احتفالية لا تضاهى.

انضموا إلى مئات الآلاف من الناس القادمين من كافة أنحاء العالم إلى "وسط مدينة دبي" لمشاهدة هذا الحدث الرائع وصولاً إلى انطلاق الألعاب النارية من "برج خليفة" في عرض غير مسبوق بكل معنى الكلمة.

وسيتم عرض الحدث على شاشات التلفزيون العالمية، إضافة إلى الشاشات الكبيرة التي سيجري وضعها في "وسط مدينة دبي". كما يمكن متابعة البث المباشر للاحتفالات عبر الموقع www.mydubainewyear.com.