انخفاض أرباح «لوفتهانزا» الربعية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تراجعت أرباح شركة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» 10% إلى 07ر1 مليار يورو (22ر1 مليار دولار) خلال الربع الثالث، بعد سلسلة من المشكلات المتعلقة بالرحلات الجوية وتكاليف استحواذها على أجزاء من «إير برلين».

وقالت الشركة إن الأرباح التشغيلية انخفضت 11% إلى 35ر1 مليار يورو بسبب التكاليف الخاصة بدمج أجزاء كبيرة من شركة «إير برلين» التي أعلنت إفلاسها، إضافة إلى إرجاء وإلغاء عدد من الرحلات الجوية خلال فصل الصيف.

وما زالت إدارة الشركة تتوقع تحقيق ثاني أكبر نسبة أرباح في تاريخها خلال العام الجاري على الرغم من هذه المشكلات. وقالت الشركة إنه من المرجح أن يبلغ الدخل التشغيلي وصافي الأرباح هذا العام أقل من المستويات القياسية التي تم تسجيلها عام 2017.